بأسيست رائع من محمد صلاح.. ليفربول يسجل الهدف الأول أمام ساوثهامبتون «فيديو»

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سجل ساديو ماني لاعب ليفربول الهدف الأول لفريقه في مرمي ساوثهمبتون بعد تمريرة رائعة من أقدام محمد صلاح في المباراة التي تقام على ملعب الإنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز.

وانطلقت المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة والربع بتوقيت القاهرة على ملعب الإنفيلد ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي في لقاء يسعى خلاله الريدز في حسم النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على موقفه في جدول ترتيب الدوري. ليفربول 1 × 0 ساوثهامتون .. هدف ساديو ماني https://t.co/rNaFHXvotG — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) May 8, 2021 تشكيل ليفربول في الدوري الإنجليزي وجاء تشكيل ليفربول في المباراة كالتالي : في حراسة المرمى: اليسون بيكير. في خط الدفاع: فيليبس – أليكساندر أرنولد – ويليامز – روبيرتسون. في خط الوسط: فابينيو – فينالدون – تيجو ألكانتارا. في خط الهجوم: ساديو ماني – فيرمينيو – محمد صلاح.

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