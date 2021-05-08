نرمين ميشيل: حفل إفطار الحرية المصرى فرصة للتواصل على محبة الوطن

جدة - نرمين السيد - وقالت نرمين ميشيل، أمينة التواصل المجتمعى وعضو الهيئة العليا بالحزب، إنها شاركت فى حفل الإفطار السنوى الذى شهد حضور نواب البرلمان، ورجال أعمال ورجال المجتمع، مشيرة إلى أن حفل الإفطار السنوى بمثابة فرصة للالتقاء والتواصل على محبة الوطن وخدمته، وعرض الأفكار المختلفة التى تفيد الشارع المصرى والمواطن البسيط.

وأضحت ميشيل أن أمانة التواصل المجتمعى تحرص بشكل دائم على المتابعة المستمر للأمانة بالمحافظات، وسوف تقوم خلال الفترة المقبلة بضخ عناصر جديدة أكثر فاعلية لمتابعة أبرز القضايا المجتمعية، ومشاكل المواطنين ومساندتهم للوصول لحياة كريمة.







جاء ذلك فى إطار تكليفات رئيس الحزب الدكتور ممدوح محمود، والأمين العام النائب أحمد مهنى، بتطوير أمانة التواصل المجتمعى، وسوف يتم قريبا الإعلان عن التشكيلات الجديدة المركزية وممثلى الأمانة فى المحافظات، وتقدمت ميشيل بخالص التقدير والشكر لأعضاء الأمانة على المجهود المميز خلال الفترة السابقة خصوصًا خلال مسيرة العمل لتفادى عواقب " كوفيد 19 " التى اجتاح العالم ومازال يعانى منه حتى الآن.

شارك حفل الإفطار الدكتور ممدوح محمود، رئيس الحزب، والنائب أحمد مهنى الأمين العام وعضو مجلس النواب، والنائب معتز محمود، والنائبة أمل سلامة، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، والدكتور حسام رئيس لجنة الصحة بالحزب، والإعلامى محمد صلاح، والدكتور محمد زكريا، والمستشار هانى الرفاعى، والمهندس شريف عيسى أمين محافظة السويس، وجلال الزغاط أمين محافظة القاهرة.