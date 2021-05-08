مفتى الجمهورية: أرجح القول بأن 27 رمضان هى ليلة القدر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إننا جميعًا مأمورين بتحرى ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان، لافتًا إلى أن هناك روايات عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحرى ليلة القدر فى العشر الأواخر، وفى رواية أخرى : تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان".





وأضاف علام، خلال برنامج كتب "عليكم الصيام"، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامى حمدى رزق، أنه يرجح القول أن ليلة 27 رمضان هى ليلة القدر، لافتًا إلى أنه يوجد روايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحرى ليلة القدر فى ليلة 27 رمضان. وأشار إلى أن قيمة ليلة القدر واضحة فى القرآن الكريم، والميزة الأولى والفضل الكبير لها أن من يتعبد لربه عبادة حقيقية فى هذه الليلة كأنه عبد الله فوق 80 سنة، فليلة القدر مباركة وهى خير من ألف شهر.



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