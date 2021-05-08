عاجل.. السيسى: نحتفل بليلة القدر ونستلهم منها كل معانى الخير والبركة

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جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "نحتفل اليوم معاً بليلة القدر المباركة .. والتى نستلهم منها كل معانى الخير والبركة والرحمة، وإعلاء المثل والقيم الإنسانية".
وأضاف الرئيس: "ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فى هذه المناسبة المقدسة أن يحفظ وطننا الغالى مصر، وأن ينعم علينا وعلى سائر الأمة الاسلامية بالخير والسلام والأمان".
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