عاجل.. السيسى: نحتفل بليلة القدر ونستلهم منها كل معانى الخير والبركة

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "نحتفل اليوم معاً بليلة القدر المباركة .. والتى نستلهم منها كل معانى الخير والبركة والرحمة، وإعلاء المثل والقيم الإنسانية".

وأضاف الرئيس: "ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فى هذه المناسبة المقدسة أن يحفظ وطننا الغالى مصر، وأن ينعم علينا وعلى سائر الأمة الاسلامية بالخير والسلام والأمان".