وفاة الراهب القمص أندراوس آفا مينا بدير مارمينا بمريوط

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدير أنه لم يعلن بعد عن ترتيبات صلاة الجنازة، وقدم الأنبا كيرلس ريس الدير العزاء لمجمع رهبان الدير، الرب ينيح روحه المقدسة ونفسه الطاهرة فى فردوس النعيم.

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