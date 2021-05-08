صور.. صلاة القيام والتروايح فى ليلة القدر من مسجد عمرو بن العاص

جدة - نرمين السيد - صلى اليوم السبت، العشرات من المصلين صلاة القيام والتروايح فى ليلة القدر بمسجد عمرو بن العاص.



جدة - نرمين السيد - صلى اليوم السبت، العشرات من المصلين صلاة القيام والتروايح فى ليلة القدر بمسجد عمرو بن العاص. ورصدت عدسة "دوت الخليج" صورًا لأداء الصلاة فى أعرق المساجد المصرية وسط إجراءات احترازية.

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