عاجل.. رئيس الكونغو لـ السيسى: نحرص على تحقيق تقدم فى مفاوضات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، خاصةً فى ضوء الدور المحورى الذى تضطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن، مؤكداً حرص الكونغو الديمقراطية على تطوير تلك العلاقات فى مختلف المجالات.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة.

ومن جانبه أكد الرئيس تشيسيكيدى حرصه خلال المرحلة الراهنة على تكثيف التنسيق بشأن هذه القضية الحساسة لمساعدة كافة الأطراف لتحقيق تقدم فى المفاوضات الثلاثية ذات الصلة، مشيداً فى هذا الصدد بالجهد الكبير الذى تبذله مصر سعياً للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بأخيه الرئيس تشيسيكيدى فى بلده الثانى مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، والحرص على ترسيخ التعاون المشترك بينهما فى شتى المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول بالأساس التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس تقدير مصر لجهود الرئيس الكونغولى والثقة فى قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر على دعم تلك الجهود، فى إطار المسار التفاوضى برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى ومشاركة الشركاء الدوليين، بهدف الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.