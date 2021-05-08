عاجل.. السيسى لنظيره الكونغولى: مصر لن تقبل المساس بأمنها المائى

وأكد الرئيس السيسى تقدير مصر لجهود الرئيس الكونغولى، والثقة فى قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر على دعم تلك الجهود، فى إطار المسار التفاوضى برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى ومشاركة الشركاء الدوليين، بهدف الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.
كما شدد الرئيس على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائى، وبالتالى ضرورة التوصل للاتفاق القانونى الملزم المنشود، الذى يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بأخيه الرئيس تشيسيكيدى فى بلده الثانى مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، والحرص على ترسيخ التعاون المشترك بينهما فى شتى المجالات.
وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول بالأساس التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس تقدير مصر لجهود الرئيس الكونغولى والثقة فى قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر على دعم تلك الجهود، فى إطار المسار التفاوضى برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى ومشاركة الشركاء الدوليين، بهدف الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.
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