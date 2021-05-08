السيسي عن سد النهضة: مصر لن تقبل المساس بأمنها المائي  

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بقصر الاتحادية الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عيد العاطي وزير الموارد المائية والري وعباس كامل مدير المخابرات العامة".

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن اللقاء تناول بالأساس التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس تقدير مصر لجهود الرئيس الكونغولي والثقة في قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر على دعم تلك الجهود في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.

كما شدد الرئيس على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الاطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

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