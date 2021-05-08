القوى العاملة: اجازة عيد الفطر من يوم الأربعاء حتى الأحد 16 مايو 

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت 8 مايو 2021، كتاب دورى رقم 11 لسنة 2021، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إجازة بأجر كامل بمناسبة عيد الفطر، اعتبارا من يوم الأربعاء القادم وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، وذلك فى الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وأكد منشور وزارة القوى العاملة، أن الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل فى هذه الأيام وفقا لأحكام قانون العمل إذا اقتضت ضروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات فى مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.



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