فور إخلاء سبيله من نيابة الإسكندرية.. ننشر أول صورة لأشرف السعد

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل رجل الأعمال أشرف السعد، بعد التصالح فى عدد من القضايا، وإنهاء الإجراءات القانونية وخروجه من سرايا النيابة متوجهاً إلى منزله بالدقهلية.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسكندرية، إنه بعد عودة رجل الأعمال المصرى أشرف السعد، صاحب ومؤسس شركة السعد لتوظيف الأموال، من لندن عقب هروبه دام لأكثر من 25 عاما، تبين من الكشف على اسمه وجود 4 قضايا تحت التنفيذ من قبل إدارة تنفيذ الاحكام بمديرية أمن الإسكندرية، وأن تلك القضايا مسجله بعدد 3 قضايا بقسم "الرمل أول وقضية بقسم شرطة المنشية"، ومن المقرر أن يقوم المحامى الخاص به بعمل الإجراءات اللازمة داخل المحكمة.

كان رجل الأعمال أشرف السعد، وصل إلى مطار القاهرة الدولى، مساء أمس الأربعاء، على متن رحلة مصر للطيران رقم Ms778 القادمة من العاصمة البريطانية لندن.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولى، إجراءات دخول رجل الأعمال المصرى أشرف السعد، بعد وصوله من لندن بعد فترة غياب عن مصر لأكثر من نحو 25 عاما، على خليفة أحكام قضائية.

ووصل رجل الأعمال أشرف السعد القاهرة، على متن طائرة الخطوط المصرية رقم 778 القادمة من لندن، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة، بعد غياب عن مصر دام أكثر من 26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التى هرب على إثرها إلى لندن.

يذكر أن محمد أشرف السيد على سعد، الشهير بأشرف السعد، من مواليد 1 يناير 1954، بقرية ميت غريطة بمحافظة الدقهلية، وهو رجل أعمال مصرى، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال التى ذاع صيتها خلال فترة التسعينات، ووصلت قيمة الأموال التى يديرها إلى حوالى مليار جنيه، وتم التحفظ على جميع أمواله وممتلكاته، ضمن عدد من شركات توظيف الأموال.