/630368/الرئيس-السيسي-ليلة-القدر-نستلهم-منها-كل-معاني-الخير-والبركة-والرحمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي فى منشور له بمناسبة اقتراب ليلة القدر:” نحتفل اليوم معاً بليلة القدر المباركة، والتي نستلهم منها كل معاني الخير والبركة والرحمة، وإعلاء المثل والقيم الإنسانية”.

وتابع:” نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المقدسة أن يحفظ وطننا الغالي مصر، وأن ينعم علينا وعلى سائر الأمة الإسلامية بالخير والسلام والأمان.

مفتى الجمهورية: الأرجح أن 27 رمضان هى ليلة القدر

هذا وكان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، قد أكد فى وقت لاحق، أن أرجح القول أن ليلة 27 رمضان هي ليلة القدر،مشيرا إلى أن هناك روايات عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحروا ليلة القدر في ليلة 27، موضحا أن المسلمين مأمورون بتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر.

واستشهد "علام" في حديثه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأضاف الدكتور شوقي علام خلال برنامج كتب عليكم الصيام، المُذاع على قناة صدى البلد، أن المسلمين لم يصلوا إلا في المدينة المنورة في السنة الثانية للهجرة، موضحا أن قيمة ليلة القدر واضحة في القرآن الكريم، والميزة الأولى والفضل الكبير لها أن من يتعبد لربه عبادة حقيقية في هذه الليلة كأنه عبد الله فوق 80 سنة، فليلة القدر مباركة وهى خير من ألف شهر.