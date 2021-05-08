كارتيرون يكشف خطة «عبور» الأهلي في الدوري

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن السر وراء الدخول في معسكر مغلق بشكل مبكر قبل مباراة الأهلي القادمة في الدوري الممتاز، والمقرر لها في التاسعة و النصف من مساء الأثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وقال باتريس كارتيرون :" قرار الدخول في معسكر مبكر جاء من أجل تجهيز اللاعبين بأفضل صورة للمباراة، وكذلك من أحل ترتيب مواعيد نوم اللاعبين والتركيز على التغذية السليمى للاعبين قبل اللقاء حتى يكونوا في أفضل حالة استعدادا للقمة".

وتابع كارتيرون: " اللاعبين في حالة تركيز كامل من أجل القدرة على تخطى المباراة وتحقيق الفوز في ظل أهمية اللقاء ، والجميع يركز من أجل ذلك " .

موعد مباراة الأهلي و الزمالك القادمة في الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف من مساء الأثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله كل فريق تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط، بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز على الاتحاد السكندري، فيما أستطاع الفارس الأبيض إقتناص الفوز من أنياب سموحة بهدفين مقابل هدف وحيد بالدوري .

تشكيل الأهلي المتوقع امام الزمالك في الدوري الممتاز

من المفترض أن يدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في الدوري الممتاز

فيما من المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

خط الهجوم : حميد أحداد.