مسلسل نسل الأغراب الحلقة 26..أحمد السقا يختطف أحمد داش ويشعل الحرب

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مسلسل نسل الأغراب حلقة 26، شهدت أحداث مثيرة ومشوقة بدايًة من استعداد حمزة الغريب -أحمد مالك- لمغادرة السراية بعد أن اشتعلت الحرب بينه وبين غفران -أمير كرارة- وحاول سعادة -محمد مهران- وأخيه سليم -أحمد مالك- أن يمنعاه من الذهاب، لكنه أصر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 26 من مسلسل الاختيار 2، التي شهدت أحداث هامة بدايًة من تعافي ريم سامي ومرورًا بإخلاء سبيل أمير كرارة.

أحمد مالك يتبرأ من أخيه

طلب سليم من حمزة أن لا يجعل غضبه يعميه بسبب حادث فاطمة -ريم سامي- واستحلفه بخاطره عنده أن يتجه إلى غفران بالسجن ويرضيه بعد أن أحزنه بحديثه، فأخبره الأخير أنه لم يبقى له خاطر عنده ولم يعد يعتبره أخيه، ومن ثم أخذ شنط ملابسه واتجه إلى منزل خاله العمدة حسيب -إدوارد- وطلب منه أن يمكث عنده حتى يشتري بيت خاص به، فاستقبله الأخير ورحب به بالأحضان.

مي عمر ترغب في الرجوع إلى أمير كرارة

اتجهت جليلة -مي عمر- لزيارة زوجها السابق غفران الغريب بالسجن، وأعربت له عن ندمها بعد أن هجرته ورغبتها في الرجوع له، وطلبت منه مسامحتها وأن يغفر لها، لكنه أكد لها أن كرامته فوق قلبه، فأخبرته عن كرهها لعساف بعد أن بلغ عنه، فنهى الأخير حديثها معه بأنها هي وابنها حمزة وعساف يليقوا ببعض أكثر وأنه ندمان على كل مرة ضم فيها ابنها إلى صدره.

استقرار حالة ريم سامي وخروجها من المشفى

عادت فاطمة إلى سراية عساف الغريب بعد تعافيها وخروجها من المشفى، وأعربت لها حسنة وعم مسعد عن خوفهما عليا ونصحاها بأن تخرج نفسها من قصة حمزة وتنهيها حتى لا يصيبها مكروه مرة ثانية، فبكت الأخيرة بسبب شعورها بأن لها عائلة تخاف عليها، رغم وفاة أهلها.

تجديد حبس أمير كرارة على ذمة قضية الأفيون

تم ترحيل غفران الغريب إلى النيابة العامة، وأمر رئيس النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، ثم قررت المحكمة تجديد حبسه 35 يومًا آخر وبعدها 45.

رجال غفران يطلقون النيران على المزراع بدر

وفي مشاهد متداخلة من حيرة جليلة ومقابلة فاطمة لحمزة فضلًا عن حزن غفران في حبسه، غنى المطرب تامر حسني رباعية "وخدانا يا دنيا غريبة لفين"، وأثناء جلوس بدر المزارع بأرض الأفيون الذي هرب وبلغ عن غفران بين أهله يتناولون الطعام خارجًا أمام المنزل، أُطلقت النيران عليه حتى لقط أنفاسه الأخيرة.

الإفراج عن أمير كرارة وتبرأه من قضية الأفيون

وبعد 4 شهور من حبس غفران الغريب قررت المحكمة حفظ الدعوة لعدم كفاية الأدلة وإخلاء سبيله من سرايا النيابة لعدم إثبات حيازته لأرض الأفيون.

أحمد السقا يستعد للانتقام من أمير كرارة

فرح عساف بخبر الإفراج عن غفران حتى يستطيع الانتقام منه، بينما كان سبب سعادة جليلة بهذا الخبر هو حبها لغفران، ولامها علي-محمد دياب- على سعادتها تلك رغم علمها بأنه مذنب.

اجتمع مصطفى الغريب مع سعادة وتبادلا الحديث حول إقناع الأخير للمزارعين بعدم الاعتراف على غفران، وبعدها أخبره سعادة بأن غفران يريده أن يعجل في زواج ابنته رغدة -ملك أحمد زاهر- بعلي الغريب.

أحمد مالك يعرض الزواج على ريم سامي

تقابلت فاطمة مع حمزة وعرض الأخير عليها أن يغادرا البلد ويتزوجا، فاعترضت وأكدت عليه أنها لم تتزوج منه بدون موافقة عساف الغريب الذي تعتبره بمثابة والدها، وأثناء حديثهما تلقى حمزة مكالمة من خاله علم فيها بخروخ غفران، فصدم من الخبر.

أحمد السقا يبادر بإشعال الحرب بينه وبين أمير كرارة

حاولت شامية -أحلام الجريتلي- أن تقنع أولادها غفران وسعادة بأن لا يشعلا الحرب ولا يلوثا أيديهما بالدماء، ولكنها تلقت عناد من الآخرين على رأيهما وتفكيرهما الشرير، ومن ناحية أخر طلب عساف من جليلة أن تأتي إليه ليخبرها عن موضوع هام يخص ابنها سليم، وعند وصولها فجر في وجهها مفاجأة وهي أن رجاله قاموا باختطاف سليم فصدمت الأخيرة وحاولت خنقه بيديها، لتنتهي بذلك أحداث الحلقة 26 من مسلسل نسل الأغراب.