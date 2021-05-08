قبل 48 ساعة فقط..طلب جديد من الأهلي لمباراة الزمالك القادمة

/630371/قبل-48-ساعة-فقططلب-جديد-من-الأهلي-لمباراة-الزمالك-القادمة

تقدم النادي الأهلي بطلب جديد لإتحاد الكرة المصري قبل مواجهة الزمالك والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء الأثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز، بعد أن أنتهت المباراة الأولى بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وطلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي و الزمالك على ملعب السلام بعد أن كان من المقرر ان تقام المباراة على ملعب القاهرة الدولي طبقا للجدول المعلن.

الأهلي يطلب تغيير ملعب مباراة الزمالك

وعلم دوت الخليج أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يرد على النادي الأهلي حتى الأن بشأن طلب تغيير ملعب مباراة الأهلي و الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر ان يبلغ مسئولي الجبلاية المارد الأحمر بشأن الموافقة أو الرفض على الطلب المقدم من القلعة الحمراء.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

من المفترض أن يدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدوري

فيما من المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

خط الهجوم : حميد أحداد.

على جانب أخر كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن السر وراء الدخول في معسكر مغلق بشكل مبكر قبل مباراة الأهلي القادمة في الدوري الممتاز، والمقرر لها في التاسعة و النصف من مساء الأثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وقال باتريس كارتيرون :" قرار الدخول في معسكر مبكر جاء من أجل تجهيز اللاعبين بأفضل صورة للمباراة، وكذلك من أحل ترتيب مواعيد نوم اللاعبين والتركيز على التغذية السليمى للاعبين قبل اللقاء حتى يكونوا في أفضل حالة استعدادا للقمة".