هل شابه أحمد نوتردام فيلم "سفاح النساء" لفؤاد المهندس؟

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تصدر فيلم أحمد نوتردام بطولة الفنانة رامز جلال قائمة مؤشرات الأكثر بحثًا على مؤشر جوجل منذ طرح الشركة المنتجة الإعلان الدعائي للفيلم، حيث ظهر فيه رامز جلال بشكل مختلف ليجمع بين الكوميديا والرعب.

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم أحمد نوتردام للفنان رامز جلال الذي من المقرر عرضه في عيد الفطر المقابل فضلًا عن أوجه الشبه بينها وبين فيلم "سفاح النساء" لفؤاد المهندس.

ظهر العديد من التشابهات بين فيلم "أحمد نوتردام" للفنان رامز جلال، وفيلم "سفاح النساء" لملك الكوميديا فؤاد المهندس مع الفنانة شويكار الذي عرض في 1970، وذلك من خلال مقارنة الاعلان الدعائي لاحمد نوتردام مع قصة فيلم سفاح النساء.

قصة فيلم سفاح النساء

تدور أحداث فيلم سفاح النساء حول محسن الذي يجسده الفنان فؤاد المهندس، صحفي في مجلة الجريمة والعقاب، يؤمن بالمثل العليا ولكن مدير المجلة يؤمن بنشر الفضائح ومذكرات المجرمين لزيادة انتشار المجلة وزيادة مبيعاتها، يظهر فجأة سفاح خطير يقوم باختطاف وقتل الفتيات الجميلات، يقوم محسن بالاشتراك مع خطيبته التي تجسدها شويكار، في الإدعاء بأنه هو السفاح الذي يبحث عنه الجميع وذلك لكي يلمع اسمه في عالم الصحافة ويتبوء مكانة كبيرة، وكانت الخطة أن يوهم الشرطة بأنه قد قتل خطيبته ودفنها في الحديقة ثم تظهر خطيبته وتعلن براءته.

وتتصاعد الأحداث وتنقلب حياة محسن رأسًا على عقب حيث يقوم السفاح بوضع جثة في الحديقة لكي تثبت التهم على محسن وتتحول الجريمة الوهمية إلى جريمة حقيقية، فيحاول محسن التوصل إلى السفاح الحقيقي وبعد رحلة بحث يصل إليه ويثبت براءته.

قصة فيلم أحمد نوتردام

يجسد رامز جلال خلال أحداث الفيلم شخصية صحفي، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفي الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو.

يفكر رامز فى جذب انتباه السفاح إليه، فيتعرف على طبيبة تؤدى دورها غادة عادل، ويطلق على نفسه اسم أحمد نوتردام، فى إشارة إلى تأثره بشخصية أحدب نوتردام، ويبدأ السفاح فى البحث عن أحمد نوتردام، خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفى على سبب قتل السفاح للسيدات فى منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة فى حياته جعلته يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن.

أوجه التشابه بين أحمد نوتردام وسفاح النساء

من خلال عرض الفكرتين نتوصل إلى أن بعض التشابه بين قصة فيلم أحمد نوتردام مع قصة فيلم سفاح النساء وهي كالاتي:

العملان مأخوذان عن الرواية الفرنسية الشهيرة "أحدب نوتردام" من تأليف فيكتور هوجو، كما تشابه ظهور البطلان بنفس العمل فكان فؤاد المهندس صحفي خلال أحداث فيلم سفاح النساء ويظهر رامز أيضًا صحفي خلال فيلم أحمد نوتردام.

العملان يتناولان فكرة شخص يقوم بقتل النساء وتحاول الشرطة والصحافة البحث عنه في إطار تشويقي كوميدي قوي ومثير.

ولكن يظهر الاختلاف في أن رامز جلال في أحمد نوتردام يتعاون مع غادة عادل ويخططان للإيقاع بالسفاح للوصول إليه والاستفادة منه في الصحافة وتسليمه للشرطة بينما فؤاد المهندس في فيلم سفاح النساء يقوم باستغلال شخصية السفاح من أجل الشهرة مايؤدي إلى دخوله في صراع مع السفاح.

فيلم أحمد نوتردام

الجدير بالذكر أن، فيلم أحمد نوتردام من بطولة رامز جلال، خالد الصاوي، غادة عادل، بيومي فؤاد، وحمدي الميرغنى، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبري.

بينما فيلم سفاح النساء بطولة فؤاد المهندس، وشويكار، محمد رضا، ميمي شكيب، توفيق الدقن، ابراهيم سعفان، وفاروق فلوكس وغيرهم من نجوم الفن، ومن إخراج نيازي مصطفى، وإنتاج جمال الليثي، وحوار بهجت قمر