خالد الجندي: أشكر صُناع العمل الدرامي لتصحيح المفاهيم والقوانين الخاطئة

/630373/خالد-الجندي-أشكر-صناع-العمل-الدرامي-لتصحيح-المفاهيم-والقوانين-الخاطئة

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم السبت، صالونها الرمضاني الثاني حول الجدل الي أثاره مسلسل "لعبة نيوتن" عن الطلاق الشفهي، وحضر الصالون، الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ودينا المقدم عضو التنسيقية.

خالد الجندي: الدين لا يُفصل عن الدنيا

في البداية قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه لا يحب أن يفصل الدين عن الدنيا، لأن الدين سبب من أسباب إذدهار الدنيا والحياة، موضحا أن الدين يعمل على سعادة الإنسان وليس شقاءه.

خالد الجندي: الإسلام يُحرر الإنسان

وأضاف الجندي في حديثه، ان الإسلام يعمل على تحرير الإنسان، وجعل المرأة على قدر من المساواة، قائلا لا فرق بين ذكرا وإنثى".

وتقدم الجندي بالشكر لصناع العمل الدرامي بسبب مساهمتهم في تحرير الإنسان، وتعديل وتصحيح القوانين والمفاهيم التي تحتاج لنظرة واسعة، ومنها الطلاق الشفهي ، لافتا إلى أهمية دور الدراما في عكس قضايا المجتمع وحسم المسائل الخلافية.

وأردف الشيخ خالد الجندي ان ضرب الإمثال عن طريق الدراما لغيصال المعلومة لو فوائد عديدة، لافتا النظر إلى أن عند لقائه مه صلاح السعدني نجم مسلسل البطانية، وقال إن الحشيش حرام مثله مثل الخمر، إنتشر هذا الأمر أسرع بكثير من إنتشاره في الخطب التي أقوم بإلقائها للناس.