/630374/تعليق-مثير-من-أليو-ديانج-قبل-مباراة-الزمالك-صورة

عبر الإنستغرام..

أثار أليو ديانج لاعب النادي الأهلي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر اللاعب بصورة تجمعه مع عمرو السولية والمغربي بدر بانون ، من أحد المباريات، وذلك عبر موقع "إنستغرام ".

ونشر أليو ديانج صورة تجمعه مع عمرو السولية وبدر بانون عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستغرام، معلقا عليه بصورة لأعلام كلا من " مصر و المغرب ، ومالي " وأن تلك الأعلام تمثل الأهلي ، في إشارة أن القلعة الحمراء تحوى جميع الجنسيات ويجمعها حب المارد الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الأهلي في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز، على أن تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف من مساء الأثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله كل فريق تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط.

تشكيل الأهلي و الزمالك في الدوري

من المفترض أن يدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف.

فيما من المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

خط الهجوم : حميد أحداد.