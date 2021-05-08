رغم بطش الصهاينة.. الله أكبر تشق عناء السماء من الأقصي «صور»

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فى مشهدٍ تتغلب فيه الإرادة والعزيمة على المصدات الحديدية للكيان الصهيوني وسلاحه، تمكن آلاف المصلين من تأدية صلاة التراويح فى المسجد الأقصى.

90 ألف مواطن فلسطينى يؤدون الصلاة فى القدس

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قد أكدت أنه قد وصل 90 ألف مواطن فلسطيني إلى القدس، للمشاركة في إحياء ليلة القدر.

مواجهات عنيفة فى القدس

وسبق أن تعرض العديد من الفلسطينين خلال الفترة الماضية إلى حالات إقصاء، حيث دارت أعنف المواجهات في باحة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، وقد أشعل فتيلها بحسب الشرطة الإسرائيلية إلقاء شبان فلسطينيين حجارة وزجاجات فارغة على عناصرها، في حين اتهم شبان فلسطينيون قوات الأمن الإسرائيلية بأنها هي من بادر إلى الاعتداء على مجموعة منهم عند مدخل الأقصى.

وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عما يجري في مدينة القدس عموما والمسجد الأقصى خصوصا. وقال في اتصال هاتفي مع تلفزيون فلسطين إنه طلب من ممثل فلسطين في الأمم المتحدة "العمل على عقد جلسة لمجلس الأمن لتنفيذ القرارات المتعلقة بمدينة القدس".

وأضاف عباس "من جانبنا كل الدعم والتأييد لأهلنا الأبطال في المسجد الأقصى"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"توفير الحماية للفلسطينيين في القدس".