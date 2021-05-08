الرئيس السيسى: نستلهم من ليلة القدر معانى الخير والبركة وإعلاء القيم الإنسانية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "نحتفل اليوم معاً بليلة القدر المباركة، والتى نستلهم منها كل معانى الخير والبركة والرحمة، وإعلاء المثل والقيم الإنسانية".

وتوجه الرئيس، حلال منشور له على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المقدسة أن يحفظ وطننا الغالى مصر، وأن ينعم علينا وعلى سائر الأمة الاسلامية بالخير والسلام والأمان.