انت الان تتابع تفاصيل خبر شديد الحرارة وأمطار رعدية على 7 مناطق.. حالة الطقس اليوم الأحد 9 مايو ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 8 مايو الجاري 2021، وأشارت وفق آخر تحديث لها إلى صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود تكون للسحب الممطرة والرعدية على السواحل الشمالية والغربية والإسكندرية ومطروح والسلوم ثم تتقدم إلى كفر الشيخ والبحيرة.

حالة الطقس اليوم الأحد 9 مايو ودرجات الحرارة المتوقعة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الصور الأخيرة التي تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية منذ قليل تشير وجود سحب متوسطة ومرتفعة غربي البلاد ويصاحبها رعد وبرق أثناء تغير اتجاه الريح، وأشارت وفق صور مباشرة الآن إلى وجود رعد وبرق على بعض المناطف في المنتزة.

وحول حالة الطقس اليوم الأحد 8 مايو الجاري 2021، فسوف يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلاً على كافة الأنحاء، كما يوجد نشاط للرياح على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وفرص تساقط أمطار خفيفة ورعدية على بعض المناطق وفق التقرير المرفق بالخبر.

اقرأ أيضاً:

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد فسوف تسجل 42 على القاهرة، و32 على الإسكندرية، و38 على طنطا، و41 بشبين الكوم، وللمزيد في تقرير الأرصاد التالي.