/630377/خالد-الجندى-الطلاق-الشفوى-أكذوبة-واختراع-من-المشايخ

حدث الداعية الديني، الشيخ خالد الجندى، عن الطلاق الشفوى وصحة وقوعه، وذلك خلال الندوة التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الآن، بحضور النائب طارق الخولى، والقانونية دينا المقدم.

خالد الجندى: الطلاق الشفوى أكذوبة

وقال الشيخ خالد الجندى، خلال حديثه:" لابد أن يمر الفقة بمرحلتين فى منتهى الأهمية، الأولى هى قبل الدولة والأخرى بعد الدولة، فكل الفقة تغير بنشأة الدولة، حيث أنه قبل تأسيسها كان ما هو ممكن أصبح غير ممكن بعد تكوينها، مثل الهجرة غير الشرعية والتمليك وغيرها من الأمور، وهذا تطور طبيعي.

وتابع الشيخ خالد الجندي، قائلًا:" كل شئ تغير بما فيها العقود بعد نشأة الدولة، ويلزم العلم أن عصر التعاقد الشفوى «بح» وانتهى عام 1931، وذلك ببروز عصر التعاقد التحريرى".

الطلاق الشفوى أكذوبة

وأضاف:" نأتى على عقد النكاح الذى يعد أقدس العقود، لأن هذا العقد ترتب عليه كل عقود الإسلام، ولذا لا يجب أن نقف أمام خراب البيوت ويكون بالكلام، ولذا أرى أن هناك خلل فى الفتوى، وبحق المساواة".

واستكمل الشيخ خالد الجندى:" ليس لدينا خيار فى المسألة، حيث أن عقد النكاح مكون من 3 أطراف، الدولة والمرأة والزوج، إذَا كيف غاب عن عقول مشايخنا أن يتم إخراج الدولة من الحسبة، الدولة موجودة فى عقد النكاح ولابد من وجوده فى عقد الزواج".

واستطرد:" ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، إذًا لا يجب أن نكيل بمكياليين".

وأضاف:" قاطرة التجديد لابد أن تمضي ببطئ، البعض ينجرف بغرض تغيير الثوابت، وأرى أن شيخ الأزهر يحرص الثوابت بدون مساس، ونحن نتفق معه فى المبدء، ولكن مع تلاحق الأحداث بعد لابد من التجديد".

وأختتم:" الطلاق الشفوى لا يقع أكذوبة، ولا تدخل المرأة فيه أشهر عدة".