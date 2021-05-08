/630376/بأقدام-محمد-صلاح-ليفربول-يفوز-على-ساوثامبتون-في-الدوري-الإنجليزي

حقق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمد صلاح فوزا هاما على حساب ساوثامبتون بهدفين دون رد، في إطار مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز، في اللقاء الذي يقام على ملعب الإنفيليد.

وسجل ساديو ماني الهدف الأول للريدز بعد تمريرة سحرية رائعة من الطرف الأيمن عن طريق محمد صلاح على رأس السنغالي سددها الأخير في الشباك، وأضاف الكانتارا الهدف الثاني لليفربول .

وشهد المباراة تألق كبير من محمد صلاح ،قبل ان يخرج من المباراة في الدقيقة 88 من أحداث الشوط الثاني، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز الريدز بهدفين دون رد.

محمد صلاح يشارك في فوز ليفربول

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 56 في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما خاض الفريق 34 لقاء وبفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المرتبة الرابعة والمؤهلة لدوري أبطال اوروبا.

وانطلقت المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة والربع بتوقيت القاهرة على ملعب الإنفيلد ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الم تشكيل ليفربول في المباراة: تشكيل ليفربول في الدوري الإنجليزي وجاء تشكيل ليفربول في المباراة كالتالي : في حراسة المرمى: اليسون بيكير.

في خط الدفاع: فيليبس – أليكساندر أرنولد – ويليامز – روبيرتسون.

في خط الوسط: فابينيو – فينالدون – تيجو ألكانتارا.

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

في خط الهجوم: ساديو ماني – فيرمينيو – محمد صلاح.

ويجلس على دكة بدلاء ليفربول في مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون كلا من :

تسميكاس، شاكيري، ووبدرين، نيكو ويليامز، كوميتو، أدريان، فيرمينو، تشامبرلين، جونز.

تشكيل ساوثامبتون امام ليفربول في البريميرليج

بينما يدخل ساوثهمبتون المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: ووكر، جان بيندريك، فيسترجارد، جاك ستيفينز.

خط الوسط: والكوت، جيمس وارد بريس، أرمستورنج، تيلا.

خط الهجوم: ناثان ريدموند، آدامز.

ويجلس على دكة بدلاء ساوثهامبتون:

ماكارثي، محمد سالسيو، رامزي، ألكسندر يانكيتز، موسى، إبراهيما ديالو، ميكيل، دان نلوندولو.

ودخل ليفربول المباراة بقائمة مكونة من :

راسة المرمى: لوريس كاريوس – سيمون مينيوليه – داني وارد.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك – ديان لوفرين – راجنر كلافان – ألبيرتو مورينو- ناثان كلين – ترينت أليكس أرنولد – أندرو روبرتسون – ناثانيل فيليبس.

خط الوسط: جيورجينيو فينالدو – جيمس ميلنر – إيمري تشان – أدم لالانا – جوردان هينديرسون – رافائيل كاماتشو – كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – داني إنجز – روبرتو فيرمينو –– دومينيك سولانكي – بين وودبرن.