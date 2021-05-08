/630378/الاختيار-2-الحلقة-26-حادث-مسجد-الروضة-واستشهاد-شقيق-كريم-عبد-العزيز

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26، استهلت الأحداث بحصر القوات الجوية المصرية بالتعاون مع قوات الصاعقة والشرطة للمجموعات الإرهابية الهاربة بالمنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة الفيوم وتصفيتهم بعد تورطهم في حادث الواحات الذي أسفر عن مقتل 16 شرطيًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26، التي شهدت أحداث مشوقة أبرزها تفجير مسجد الروضة وحادث المنيا، واعترافات عبد الرحيم المسماري.

تعليق هشام عشماوي بعد تصفية إرهابي الواحات

ورصد المشهد التالي إحباط الإرهابي هشام عشماوي -أحمد العوضي- بعد أن علم باستهداف قوات الأمن للجماعة الإرهابية بالواحات والذي تسبب في خسارته لـ 40 مجند من بينهم ذراعه اليمين عماد، فأخبره صديقه في التنظيم أنهم على استعداد إلى تجنيد شباب آخر وتدريبهم.

عبد الرحيم المسماري يعدم شنقًا

وحقق ضابط الامن يوسف الرفاعي-أحمد مكي- مع عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري الشهير بـ "وسام" الإرهابي الليبي الوحيد الذي بقى حيًا من حادث الواحات، وبعدها تم الحكم عليه بالإعدام شنقًا في يونيو 2019.

اعترافات عبد الرحيم المسماري بشأن حادث الواحات

وأُذيع مشهد واقعي لاعترفات العقل المدبر للحادث الإرهابي المسماري بتفاصيل الحادث، وقال أن عماد عبد الحميد قائد المجموعة عندما استشعر قدوم قوات الأمن قسم أعضاء الجماعة إلى مجموعتين وعلى مسافة قصيرة من القوات، أطلقوا عليهم قذائف آر بي جي ثم تابعوا بإطلاق النار من الأسلحة الآلية و الثقيلة.

هجوم بئر العبد «مسجد الروضة»

ارتكبت الجماعات الإرهابية مجزرة في هجوم استهدفته لمسجد الروضة الواقع في بئر العبد بشمال سيناء، أسفر عن قتل 305 شهيدًا من بينهم 27 طفلًا.

اجتمع اللواء مراد مع المقدم زكريا يونس-كريم عبد العزيز- ويوسف الرفاعي، وكلف الأول أخذ ضابط من مكافحة الإرهاب والاتجاه إلى سيناء لتحقيق مع أحد العناصر المتورطة بحادث مسجد الروضة، كما كلف يوسف بمأمورية في الصحراء الغربية ذهب فيها معه الضابط هشام -على الطيب-.

كريم عبد العزيز وأحمد مكي يكذبان على زوجاتهما

اتفق زكريا ويوسف على عدم إخبار زوجاتهما بمكان المأمورية الحقيقي حتى لا يتسلل الخوف إلى قلبهما، وأدعوا أن المأمورية ستكون بسيناء، وانطلقا الاثنان في مهمتهما، وعندما وصل يوسف إلى مقر المأمورية تذكر أصدقاءه الذين استشهدوا على الجانب الثاني في الواحات.

أحد متورطى حادث الروضة يسلم نفسه

حقق زكريا يونس مع غانم المتورط بحادث مسجد الروضة والذي قام بتسليم نفسه بعد أن شعر أن قتله للمصلين وما يفعله للتنظيم ليس بشئ ديني وصحيح، فطلب منه زكريا أن يساعده في القبض على باقي عناصر التنظيم.

تقابل زكريا مع أخيه علي يونس الضابط بشمال سيناء وفي إطار كوميدي تحدثا عن كذبهما على والدتهما بأن أحدهم بأمورية في اسكندرية والآخر بشرم الشيخ، وبعدها أخبر علي أخيه أن سبب طلب نقله إلى سيناء هو استرجاع حق صديقه الشهيد أحمد شوشة وبث الطمأنينة بقلوب أهل المحافظة، ومن ثم عرض عليه زكريا أن يذهبا ويتقدما بالعزاء لأهالي شهداء مسجد الروضة، فوافق الأخير.

هجوم المنيا «دير الأنبا صموئيل»

حرص يوسف على زيارة زوج إحدى متوفي هجوم المنيا الذي وقع في صباح يوم الجمعة 26 مايو 2017 على الطريق الصحراوي الغربي، الذي اُستهدف من خلاله عشرات الأقباط كانوا يستقلون حافلة في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل المعترف، وطمئنه هو وأولاده أنهم استرجعوا حق زوجته.

اتجه زكريا يونس وأخيه علي لتقديم العزاء إلى الشيخ سليم -محود البزاوي- في شهداء حادث الروضة، وبعد انصرافهم، طلب زكريا من أخيه أن يأخذ احتياطاته ويطمئن والدته عليه في وقت الفجر لأنها تقلق ومن ثم قام بتوديعه.

الجماعة الإرهابية تداهم مقر عمل علي يونس

انتهت أحداث الحلقة 26 من مسلسل الاختيار 2، باجتماع الضابط المنشق خيرت السبكي مع عناصر تنظيمه الإرهابي وخطب فيهم بأن الجهاد لن يكون بالمظاهرات وإنما بدماء وأشلاء الضباط، ليهاجموا من بعدها مكان تمركز الضابط علي يونس الاخ الأصغر لزكريا يونس وتفجير مقر عمله.