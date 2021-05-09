صالون التنسيقية- الجندى: البعض يفهم خطأً أنه لا يجوز الاختلاف مع الأزهر

جدة - نرمين السيد -

وأضاف الجندى خلال استضافته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب الرمضانى، مساء اليوم السبت "إذا كان كلامى يتسند إلى دليل فيجوز الاختلاف مع الأزهر.. والأزهر علمنا الاختلاف".

وتابع الجندى "الأزهر هو المرجعية الذى ترجع له الدولة فى المسائل الشرعية.. والتجديد لا يكون بتكرار القضية ولكن بفكرة جديدة".

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم السبت، صالونها الرمضانى الثانى حول الجدل الى أثاره مسلسل "لعبة نيوتن" عن الطلاق الشفهى.

وتناول اللقاء الذى أداره الإعلامى أحمد عبدالصمد، مقدم نشرة التاسعة على التلفزيون المصرى، عددا من المحاور والتساؤلات التى تشغل الرأى العام المصرى، وهل الطلاق مسألة دينية أم دنيوية، ودور الدراما فى عكس قضايا المجتمع وحسم المسائل الخلافية.

وحضر الصالون، الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والنائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ودينا المقدم عضو التنسيقية.