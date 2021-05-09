صور .. مدن مطروح تتعرض لعاصفة ترابية

جدة - نرمين السيد - تعرضت مدن وقرى محافظة مطروح، اليوم السبت، لعاصفة ترابية خماسينية حيث بلغت سرعة الرياح بها إلى 80 كيلو فى الساعة وقد أحجبت الروية الأفقية على الطرق المفتوحة لمسافة 500 متر مع ارتفاع شديد فى درجة الحرارة.





وأعلنت الأجهزة التنفيذية بمطروح رفع درجة الاستعداد القصوى بمدن المحافظة الثمانية استعدادًا لسوء حالة الجو المتقلب، والرياح الخماسينية التى تشهدها المحافظة. وأصدرت إدارة مرور مطروح تعليمات إلى السائقين على الطرق الدولية بتوخى الحظر فى أثناء السير على الطرق، وقد خلت معظم شوارع مدنية مرسى مطروح من المارة، كما أغلق أعداد كبيرة من المحلات أبوابها مع بداية هبوب الرياح.

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