صالون التنسيقية.. خالد الجندى: من حق الزوجة وضع شروطًا فى عقد الزواج

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن بعض المشايخ ابتدعوا تأليفة وهى "أن المرأة طالق شرعا وليست طالق قانونا"، مشيرا إلى مسألة الطلاق الشفهى.





وأضاف الجندى خلال استضافته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب الرمضانى، أن الشيخ محمد أحمد شاكر وهو إمام المجددين، قال فى كتابه "الطلاق فى الإسلام" عن ذلك الأمر "هذه فرية اخترعها العلماء ما أنزل الله بها من سلطان".

وأوضح الجندى أن هناك شروط متروكة للزوجين فى عقد الزواج، مشيرا إلى أن المأذون يسأل الزوجين قبل العقد "هل عندكم شروط".

وتابع الجندى "هناك أسطر فارغة فى عقد الزواج لكتابتها.. وممكن مثلا الزوجة تشترط إذا حدث طلاق شقة الزوجية تكون من حقها وهكذا".

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم السبت، صالونها الرمضانى الثانى حول الجدل الى أثاره مسلسل "لعبة نيوتن" عن الطلاق الشفهى.

وتناول اللقاء الذى أداره الإعلامى أحمد عبدالصمد، مقدم نشرة التاسعة على التلفزيون المصرى، عددا من المحاور والتساؤلات التى تشغل الرأى العام المصرى، وهل الطلاق مسألة دينية أم دنيوية، ودور الدراما فى عكس قضايا المجتمع وحسم المسائل الخلافية.

وحضر الصالون، الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والنائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ودينا المقدم عضو التنسيقية.