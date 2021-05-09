بدأ مع خطبة الجمعة.. تفاصيل الهجوم على مسجد الروضة بعد عرضه فى الاختيار 2

جدة - نرمين السيد - ونسرد خلال التقرير تفاصيل العملية الإرهابية، يوم الجمعة 24/11/2017، والتى راح ضحيتها 305 شهداء من المصلين المتواجدين داخل المسجد، بينهم 27 طفلا كانوا برفقه ذويهم، فضلا عن إصابة 128 آخرين
حيث كشفت التحقيقات الأولية لأجهزة الأمن وفريق النيابة العامة الذى انتقل إلى موقع الحادث تحت إشراف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق حينها، أن الحادث تم تنفيذه فى أثناء بدء خطيب مسجد الروضة لخطبة الجمعة، حيث فوجئ المصلون بقيام عناصر تكفيرية يتراوح عددهم ما بين 25 إلى 30 إرهابيا يرفعون علم "داعش"، وقد اتخذوا مواقع لهم أمام باب المسجد ونوافذ المسجد البالغ عددها 12 نافذة وهم يحملون الأسلحة الآلية، وأطلقوا الأعيرة النارية وطلقات الرصاص على المصلين بطريقة عشوائية.
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