فيديو - محافظ القاهرة يأمر بغلق مطعم جاد لمخالفته قرار مجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - أمر خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بغلق مطعك جاد بمنطقة الحسين، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بغلق جميع المطاعم والكافيهات والمراكز التجارية من الساعة التاسعة مساءً.





وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التصدى بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية، والاستمرار فى الحملات اليومية على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية، لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا، وعدم التهاون مع أى مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. يأتى ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء رقم 933 لسنة 2021، بغلق جميع المحلات التجارية والمولات التجارية والمقاهى والمطاعم والكافتيريات فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

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