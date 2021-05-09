فيديو .. أشرف السعد : أنا فى البيت.. الحمد لله كابوس وخلص

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه تواجد فى السجن 4 أيام منذ قدومه إلى مصر، بعد إغلاق القضايا التى كانت مرفوعة ضده منذ 30 عاما.

وتابع رجل الأعمال أشرف السعد أنه «اتخض» مما شاهده فى مصر، حيث تغيرت مصر إلى الأفضل قائلا: «ديه بلد تانية مصر فى دمى وقلبى».

وقدم رجل الأعمال أشرف السعد الشكر إلى قيادات الأمن بقسم مصر الجديدة لحسن المعاملة، وسجن مديرية أمن الإسكندرية وقسم الرمل.

وكشف رجل الأعمال أشرف السعد عن أن الطريق الذى يسير عليه فى طريق الإسكندرية أفضل من الطرق فى إنجلترا.