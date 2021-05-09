شيخ الأزهر يدعو فى ليلة 27 رمضان: اللهم ارفع عنَّا البلاء والوباء

جدة - نرمين السيد - وكتب شيخ الأزهر: "اللهم بلغنا ليلةَ القدر، اللهم ارفع عنَّا البلاء والوباء، اللهم اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، ويسِّر أمورنا، واحفظ أوطانَنا، اللهم جنِّب عالمنا الحروب والصراعات، واحفظ شبابنا، واحمِ بلادنا من كل مكروهٍ وسوءٍ، يا أرحم الراحمين".

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