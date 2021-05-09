التنسيقية ترافق ضيوف مصر "عائلة السيدة الأمريكية جلوريا" في الصوت الضوء (صور)

مع بدايه البرنامج السياحي لضيوف مصر وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العائلة الأمريكية للسيدة جلوريا كانت اولي الفاعليات مساء اليوم في الصوت والضوء حيث استمعت العائلة الي تاريخ الحضارة المصرية .

وكان في استقبال العائله من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب عماد خليل والنائبة اميرة العادلي اعضاء مجلس النواب و النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ .

كما اطمئن نواب التنسيقية علي صحة السيدة جلوريا ورحلتها الي مصر متمنين لها رحلة سعيدة .

وعلق داستن فيتال والذي يعمل مدرس للتاريخ عن سعادته بعرض الصوت والضوء معربا عن شكره للتنسيقية وماقدمته من اهتمام ورعاية لعائلته منذ بداية الرحلة من مطار نيورك .