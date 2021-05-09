التنسيقية ترافق ضيوف مصر "عائلة السيدة الأمريكية جلوريا" في الصوت الضوء (صور)

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مع بدايه البرنامج السياحي لضيوف مصر وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العائلة الأمريكية للسيدة جلوريا كانت اولي الفاعليات مساء اليوم في الصوت والضوء حيث استمعت العائلة الي تاريخ الحضارة المصرية .
وكان في استقبال العائله من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب عماد خليل والنائبة اميرة العادلي اعضاء مجلس النواب و النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ .
كما اطمئن نواب التنسيقية علي صحة السيدة جلوريا ورحلتها الي مصر متمنين لها رحلة سعيدة .
وعلق داستن فيتال والذي يعمل مدرس للتاريخ عن سعادته بعرض الصوت والضوء معربا عن شكره للتنسيقية وماقدمته من اهتمام ورعاية لعائلته منذ بداية الرحلة من مطار نيورك .
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