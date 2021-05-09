خروج قطار قادم من القاهرة لأسوان عن القضبان بالعياط دون وقوع إصابات «صور»

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خرج قطار رقم 1014 الروسي القادم من القاهرة والمتجه إلى أسوان عن القضبان عند قرية كفر بركات بمدينة العياط دون إصابات

البرلمان يناقش بيان وزير النقل اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد إجتماعتها غدا الأحد، حيث يتم استكمال دراسة بيان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذى ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين 26 من إبريل سنة 2021، عن خطة عمل الوزارة خاصة الهيئة القومية للسكك الحديدية.

لجنة الإتصالات

كما تنظر لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظر طلبي الإحاطة المقدمين من

• السيدة النائبة نرمين بدراوي، بشأن الوقوف على أسباب غلق مكتب بريد قرية نزلة الأشطر مركز أبو النمرس.

• السيد النائب أحمد بدران البعلي، بشأن عدم توافر مكاتب بريد ببعض قرى مركز التل الكبير (قرية الملاك – قرية الجزيرة الخضراء – القطاع البحري في قرية أبو عاشور – البعالوه الصغرى)، وكذلك قرى مركز القصاصين الجديدة (قرية السلام – قرية الوادي الأخضر – قرية الشروق – قرية أم عزام– قرية المحسمة القديمة).