/630379/طلب-إحاطة-لعدم-سداد-ديون-شركة-نجيب-ساويرس-المتجاوزة-30-مليون-جنيه

تقدم النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل حول اسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بالوزارة للشركة المصرية للتغذية والخدمات " ابيلا مصر" التي يتراسها المهندس نجيب ساويرس لسداد ما عليها من ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لهيئة السكك الحديدة منذ عام 2009.

وقف تسييل خطابات الضمان

واضاف بكري أن المادة 12 من التعاقد في 13/12/2009، وفي تاريخ 25/5/2009، تم مخاطبة بنك مصر لتسييل خطابات الضمان لسداد الديون ، إلا أن نجيب ساويرس استطاع بعلاقته وقتها وقف تسييل خطابات الضمان خاصة أنه تم توقيع عقد اتفاق فى يوليو 2017 ًيمثل إهدارا للمال العام عن عمد، حيث تم الإتفاق. بالمخالفة للقوانين كما هو منصوص فى البند الرابع( فيه علىً أن فوائد المبالغ الموجودة للسكة الحديد طبقا لإخطارات بنك"HSBC " وبنك مصر- ليس هى الفائدة المحددة من البنك المركزى.

وتابع:” ساويرس كان يضع الـ30 مليون ببنك "HSBC " بفائدة 2 ٪ فقط على الجنيه المصرى وذلك حتى يتمكن من الحصول على تسهيلات بنكية أخرى خاصة به، علما بأن الفائدة فى هذا الوقت كانت 15.٪ ، وطبقا لحسابات السكة الحديد فإن استحقاقات الفوائد فى 2017 كانت 70 مليون جنيه.