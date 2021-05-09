دوت الخليج يرصد كشف حساب النائبة رشا أبو شقرة خلال 120 يوم عمل برلماني

/630380/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائبة-رشا-أبو-شقرة-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

تزخر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بالعديد من الخبرات والمؤهلات العلمية والعملية الهائلة، صاحبة المخزون الثقافى الكبير، ومن أبرزهم الدكتورة رشا أبو شقرة، صاحبة السجل المتميز والمشرف فى الشأن الأفريقي.

المؤهلات العلمية الكبيرة والشخصية القيادية، مكنت النائبة رشا أبو شقرة من التدرج فى العديد من المناصب، فهي عضو بهيئة التدريس فى كلية الدراسات الإفريقية العليا، والمشرف العام على رابطة التواصل الأفريقي بجامعة القاهرة، وأمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ونرصد فى التقرير التالى حساب 120 يوم برلماني للنائبة رشا أبو شقرة.

تولى النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب، اهتمامًا بالغًا بالجانب الأفريقي، وكانت قد قالت فى تصريحات صحفية لها مع بداية الفصل التشريعي الثانى:" إن مصر تشهد طفرة قوية وغير المسبوقة، بالنسبة لنمو علاقاتها الإفريقية، وذلك منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي ساهم بشكل كبير في حركات التحرر الإفريقي، ودعم تسليح جيوش كثيرة من الدول الإفريقية، وحتى الآن يشهد له حكام الدول الإفريقية، حول مساهماته تلك.

رشا أبو شقرة.. مجهودات كبيرة

كما أكدت عضو مجلس النواب، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطى نفس الخطوات تقريبا، وهذا ما أحدث طفرة في علاقات مصر الإفريقية، منذ توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي وحتى وقتنا هذا.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقي:" كان هذا من خلال مجموعة كبيرة جدا من العلاقات الناجحة بكافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وهذا ما انعكس بدوره على كل أجهزة الدولة المصرية، فإفريقيا أصبحت نصب الأعين، بعدما كانت تعاني من الإهمال الشديد".

كما قالت النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى ندوة موقع دوت الخليج:" إن تنسيقية شباب الأحزاب، أثبتت وجودها فى الحياة السياسية، وذلك من خلال تفاعلها الكبير مع الجمهور، والانخراط داخل العمل العام بشكل إيجابى".

وتابعت خلال حديثها:" نضم داخل التنسيقية كوادر شابة مميزة، وكل شاب هو كادر فى مجاله، ونسعى إلى ممارسة السياسة بمفهوم جديد"

وأكدت النائب رشا أبوشقرة، أن أكثر الملفات التي ستوليها أهمية خاصة، هو الملف الإفريقي، في ظل اهتمام الدولة كلها بهذا الملف، ومن واقع مروري أيضا بقرى الصعيد، رصدت هناك مايتطلب طرحه حول غياب المرافق والخدمات الأساسية، سأستكمل ملف الأحوال الشخصية الذي لاقى تعطيل فترة طويلة، أيضا مشروعات المرأة ومايتعلق بأحوالها مسألة تحتاج إلى طرح عاجل.

19 يناير، شاركت فى فعاليات لقاء لجنة الشئون الأفريقية، مع السيد وامكيلي مينى السكرتير العام لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، للحديث حول انطلاق الاتفاقية، والتى تعد أهم معالم التكامل الاقتصادي الذى ورد فى أجندة 2063 لتعزيز التجارة والاستثمار واندماج أفريقيا فى الاستثمار العالمى وتحقيق حلم الآباءالمؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية فى إنشاء سوق أفريقية مشتركة كما تضمن اللقاء أيضا الحديث عن أبرز التحديات التى تواجه الاتفاقيه وكيفيه مواجهتها.

25 يناير، استجابت محافظة الجيزة لما تقدمت به النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، بشأن المخالفات بمدينة أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، وتمت إزالتها.

28 يناير، قالت النائبة رشا أبو شقرة فى الجلسة العامة، لابد من المزيد من الاهتمام بالأنشطة الثقافية الأفريقية والعمل على زيادة التفاعل مع الطلاب الأفارقة".

كما دعت إلى عودة المؤتمر الدولى ملتقى الثقافات الأفريقية وإعادة تشكيل اللجنة القائمة عليه، وأيضًا تحقيق العدالة الثقافية للمناطق الحدودية المحرومة ثقافيًا واستغلال كافة طاقات الوزارة واستمرار البث المباشر للفعاليات".

2 فبراير، تقدمت النائبة بطلب إحاطة عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن غرق قرية العطواني بمركز إدفو بمياه الصرف الصحي دون أي تحرك من المسؤولين.

وأكدت أبو شقرة، في طلبها أنه منذ سنوات يعاني أهالي قرية العطواني من طفح مياه الصرف الصحي وهو ما تسبب عنه إنهيار المنازل السكنية وانتشار الأمراض والاوبئة بين سكان القرية، فضلًا عن وصول المياه للقبور بالقرية، وإتلاف المنشات الحكومية التي تخدم أهالي القرية منها مدرسة إبتدائية ووحدة صحية ومكتب بريد وذلك نتيجة لتهالك شبكة الصرف وعدم قدرتها على تحمل السعة السكانية لأهالي القرية.

وتسائلت النائبة رشا أبو شقرة عن أسباب عدم تخصيص المحافظة ميزانية لإصلاح شبكة الصرف بقرية العطواني حتى الان وعدم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقرى ونجوع مصر .

وطالبت " عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب" ، بإدراج قرية العطواني بخطة الدولة حياة كريمة، وتوفير كافة سبل الدعم لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بما يتناسب مع الزيادة السكانية لأهل القرية، فضلًا عن إيجاد حلول جذرية لإعادة الحياة لطبيعتها بالقرية.

10 فبراير، شاركت النائبة رشا أبو شقرة، فى اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية،بحضور وزير الطيران لمناقشة بيان الوزارة فيما يخص الشأن الافريقى.

13، تقدمت الدكتورة رشا أبو شقرة ،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، و أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، بطلب إحاطة عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ومحافظ أسوان بشأن مخالفة مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية الكائنة بجزيرة هيسا النوبية جميع مواصفات المبنى الدراسي، والحصول على موافقة من الابنية التعليمية ببناء مدارس إعدادي وثانوي عام وفني بجزيرة هيسا.

جولات مكوكية للنائبة رشا أبو شقرة

وأكدت أبو شقرة، أن مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية مكونة من طابق واحد أرضي يشمل ٦غرف متجاورة تتسع لطلبة المدرسة جميعهم من الصف الاول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي، مؤكدة أن هذه المدرسة الوحيدة الموجودة منذ سنوات طويلة بجزيرة هيسا .

وأضافت أبو شقرة ، أن جزيرة هيسا أكبر جزيرة نوبية حيث تبلغ مساحتها ٨٠ فدان ويسكن بها ٥٤٠٠ نسمة يمثلون ٨قبائل نوبية لا توجد بها سوى مدرسة إبتدائية وحيدة تفتقر إلى أهم عناصر البيئة التعليمية وهو الاهتمام بالمبنى المدرسي ، موضحة أن هذه المدرسة تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة فضلا عن عدم وجود أنشطة تربوية ولا مكتبات وعدم وجود إعداد كافي للمعلمين ، فضلا عن عدم وجود مدارس إعدادية أو ثانوية في الجزيرة.

وأوضحت ابو شقرة ، أن التقاعس في بناء مدارس في الجزيرة تسبب في عزوف بعض السكان عن التعليم ، موضحة أن نسبة الأمية في الجزيرة تجاوزت ال٢٥٪ .

وأكدت "عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب " أن التعليم حق أساسي كفله الدستور لحماية المجتمع من الأمية والجهل وتنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الأطفال بصفة خاصة في المرحلة الابتدائية وارتباط ذلك بتعميق فكرة الانتماء الوطني لدى الأطفال في هذه المرحلة .

واختتمت أبو شقرة، بالتأكيد على ضرورة إعادة بناء وترميم مدرسة عثمان ابن عفان الابتدائية طبقا لمواصفات المبني المدرسي حفاظا على الطلاب ، بالإضافة إلى توفير كادر تعليمي واستخدام الطرق والمناهج العلنية الحديثة في التعليم ، والموافقة على بناء مدارس إعدادية وثانوية عام وفني بجزيرة هيسا.

23 فبراير، التقت النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد بالمهندس عبد الله نور، رئيس حى بولاق الدكرور لمناقشة خطةالتطوير وتحديد الاولويات بحسب حاجه الدائرة ومتطلبات المواطنين والانتهاء من كافه الإصلاحات وإدراج بعض الطرق والميادين.

25 فبراير، قامت النائبة رشا أبو شقرة بخوض إحدى الجولات الميدانية، لتفقد أحوال مستشفى بولاق الدكرور العام والاستماع إلى المواطنين ومقترحاتهم لتحسين جوده الخدمات الصحية.

25 فبراير، القت النائبة الدكتورة رشا ابو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب وعضو المجلس الأعلى للثقافة، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر بصفتها منسق للمؤتمر.

وقد توجهت بالشكر الى المجلس الأعلى للثقافة على مجهوداته فى رحلة التنوير الافريقي ولجنة الشباب بالمجلس وفريق امانه المؤتمرات. كما توجهت بالشكر للقياده السياسيه الحكيمة التى اولت الشباب اهتمامها وفتحت لهم باب الأمل.

27 فبراير، التقت النائبة رشا ابو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، بكبار عائلات صفط اللبن للاستماع إلى أبرز المشكلات التى تعانى منها المنطقة.

كما زارت مركز شباب صفط اللبن لتحديد احتياجاته والعمل على حلها. وقد قام الأهالى بتكريم النائبة رشا أبو شقرة وتسليم كأس لها وذلك لنشاطها الملحوظ وخدماتها المتعددة فى منطقة صفط اللبن.

2 مارس، شاركت فى اجتماع لجنة الشئون الأفريقية، بحضور الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لمناقشة بيانها فيما يخص الشأن الافريقى،وكانت الوزيرة قد طرحت مجهودات الوزارة فى هذا الشأن وكافة سبل التعاون الممكنة بين اللجنة والوزارة وطرحت اللجنة عدد كبير من المقترحات التى يمكن إدراجها فى خطة الوزارة المستقبلية.

7 مارس، أكدت أن زيارة الرئيس السيسي للسودان، ناجحة وتعكس عمق وقوة العلاقات التاريخية، والمصير المشترك".

وقالت النائبة:" ننشد من خلالها توحيد الرؤى والجهود فى كثير من القضايا أهمها قضية سد النهضة والوصول إلى اتفاق ملزم وعادل يضمن مصالح الدول الأفريقية الثلاث مصر والسودان واثيوبيا، إلى جانب نقل الخبرة فى تخطى الأزمة الاقتصادية والاستفادة من خطة الاصلاح الاقتصادى المصرى، والتعاون فى المجال الأمنى والعسكرى ومكافحة الارهاب، وتفعيل الاتفاقيات خاصة اتفافية الحريات الاربع.

8 مارس، صرحت النائبة رشا ابو شقره، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب المصرى، خلال لقائها فى برنامج هذا الصباح على قناة اكسترا نيوز احتفالا باليوم العالمي للمرأة.

وقالت النائبة رشا أبو شقة:" إن هذا اليوم هو ثمرة كفاح المرأه عبر العصور فقد ناضلت واحتجت كثيرا لتعبر عن أوضاع لا إنسانيه عاشتها فى حقب تاريخية مختلفة، حتى جاء عام 1977 لتحدد الأمم المتحدة يوم 8 مارس يوم عالمى للمرأه، كما أشارت إلى أنهناك عدد كبير من الدول التى تعتبره عطلة رسمية للنساء مثل روسيا والصين أما عن مصر فيشهد التاريخ على رموزنا الوطنيه النسائية التى ناضلت من أجل تحرير المرأه المصرية ولنا اسوة فى هدى شعراوى وصفيه زغلول.

وأضافت رشا ابو شقرة:" أنها وزميلاتها خير شاهدًا على تمكين المرأة المصرية السياسي حيث يشهد البرلمان أعلى نسبة تمثيل للمرأة المصرية منذ ان اعطى للمراه حق الترشح عام 1957 وحتى اليوم.

كما قدمت الشكر للقيادة السياسية الواعية التى امنت بأن تمكين المراه هو تمكين للمجتمع بل وتمكين للانسانية كلها.

17 مارس، استقبلت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب معالى وزير الاوقاف المصرية ومعه وفد من وزراء دول تنزانيا ونائب مفتى زنجبار، إلى جانب ممثلى دول بوركينا فاسو ومالى، وقد ناقشت اللجنة خطة الوزارة فيما يخص الشأن الافريقى وطرحت مجموعه من الأفكار. وقد قدمت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر اللجنة، مقترح خاص بضرورة تدريب الائمة المبعوثين للدول الخارجية على ثقافة وطبيعة المجتمعات الافريقية، نظرًا للتباينات الكبيرة فى التركيبة الاجتماعية والعرقية والدينية والإلمام بها. كما أشارت إلى ذلك يساعدهم على أداء مهامهم إلى جانب اقتراح التوسع فى إنشاء المراكز الاسلامية كما هو الحال فى تنزانيا وتشجيع الشباب الافريقي من حفظه القران الكريم بتقديم جوائز قيمة لهم وقد اعرب السيد الوزير والوفد المرافق له عن خالص سعادتهم لوجودهم بمصر وبمجلس النواب الموقر.

28 مارس، تقدم النائبة رشا أبو شقرة، بطلب إحاطة عملا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٢ من اللائحة موجه إلى كلا من، وزيرالتعليم العالى، ورئيس جامعة القاهرة، بشأن مخالفة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الاعلام جامعة القاهرة ميثاق العمل الأخلاقى لهيئة التدريس ومعاونيهم. وجاء فى نص الطلب:" تشهد مصر فى الوقت الراهن توجها عاما نحو القضية التعليمية بأكملها بدأت بالحلقة الأولى ( المدرسة ) ثم الحلقة الثانية ( الجامعة), ومن أهم ركائز هذه الحلقة هو الأستاذ الجامعي أوعضو هيئة التدريس بالجامعة مما له من دور كبير مع طلابه عن طريق نقل معارف وخبرات وتنمية ومهارات واكتساب قيم ، ودور اخر فى خدمة مجتمعه الذى يأتى على وجهين أحدهما داخل الجامعة والاخر يتمثل فى دوره خارج الجامعة فى القيام بالبحوث التطبيقية التى تعالج مشكلات المجتمع وتسهم فى حلها بالإضافة إلى تقديم المشورة والخبرة لمؤسسات الدولة".

27 أبريل، تقدمت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للموافقة على طلب أهالى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بتحويل المركز الحضرى بكفر طهرمس إلى مستشفى اليوم الواحد بعد ادخال مستشفى بولاق الدكرور خطة إحلال وتجديد وذلك مراعاة للأهالى فى هذه المنطقة علما بأن المكان يسمح من حيث المساحة والانشاءات. وقالت النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة أنه بناء على الطلب المقدم منها لتحويل المركز الحضرى بكفر طهرمس إلى مستشفى اليوم الواحد وهو امر له أهمية كبرى لدى أهالى بولاق الدكرور خاصه بعد ادخال مستشفى بولاق الدكرور العام خطة الإحلال والتجديد فكان لابد لنا من البحث عن بدائل لتقديم مزيد من الخدمات الطبية للمواطنين.

وذكرت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المقترح دخل خطة الوزارة فى حيز الدراسة والتنفيذ.