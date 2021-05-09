/630383/رسميا-إسبانيول-يعود-لمكانه-بالدوري-الإسباني-الممتاز

عاد إسبانيول إلى الدوري الإسباني الممتاز بشكلٍ رسمي، مودع القسم الثاني بالدوري الإسباني بالقسم الثاني، بعد التعادل السلبي بدرون أهداف أمام مضيفه ريال سرقسطة في لقاء الجولة الثامنة والثلاثون ضمن منافسات القسم الثاني.

رفع الفريق الإسباني إسبانويل من تحقيق هدفة في بطولة القسم الثاني بالدوري الإسباني برصيد 78 نقطة من 38 مباراة في هذا الموسم، ليحجز أول المقاعد الصاعدة للدوري الممتاز، قبل إنتهاء البطولة بأربع جولات من البطولة.

يعد إسبانيول أحد أعمدة الدوري الإسباني الممتاز، إذ تواجد في الدرجة الممتازة في 85 موسم طوال تاريخه، ولا يسبقه على هذا الصعيد إلا ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو وفالنسيا.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

يدخل الفريقين اليوم الأحد في لقاء حاسم للدوري الإسباني الممتاز، في لقاء الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الممتاز، في الساعة التاسعة مساء علي بي إن سبورت إتش دي وان بتعليق صوتي حفيظ دراجي، ويشهد علي اللقاء ملعب سنتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.

موقف الفرق في الدوري

ويأتي في المركز الثاني فريق ميوركا برصيد 72 نقطة من أصل 38 مباراة في هذا الموسم ليقترب لحلم الفريق في هذا الموسم وحجز مقعد في لدرجة الأول مع إسبانيول.

يحتل الفريق ألمريا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بالقسم الثاني برصيد 66 نقطة من أصل 38 مباراة في هذا الموسم .

قائمة ريال مدريد أمام إشبيلية

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

في خط الدفاع: إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – ميجيل جوتييريز

في خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو – أنطونيو بلانكو

في خط الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز

ريال مدريد يودع دوري الأبطال

غادر ريال مدريد دوري أبطال اوروبا في نصف نهائي البطولة علي يد الإنجليزي تشلسي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، مجموع مبارتي الذهاب والإياب، في حين انتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، وانتهت مباراة الإياب بنتيجة هدفين دون رد لصالح تشلسي.