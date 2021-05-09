مسلسل ضد الكسر الحلقة 26...صدمة محمد فراج بعد ظهور شقيق له

/630384/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-26صدمة-محمد-فراج-بعد-ظهور-شقيق-له

مسلسل ضد الكسر الحلقة 26، شهدت الحلقة مقابلة ليلى لمالك بعد أن تعرض كليهما لحادث مدبر من قبل إياد، حيث قام إياد بتسليط رجال على مالك لضربه وأخذ هاتفه، ثم قام أياد باستغلال فيديو كام قد صوره مالك لليلى وهي تدفع سلمى ماادي إلى دخول الأخيرة في غيبوبة لمدة أيام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 26 بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان محمد فراج فضلًا عن تفجير بعض المفاجأت كظهور أخ لكريم دون علمه.

تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 26

تحدث مالك مع ليلى حول الضرب الذي تعرض له بسبب إياد، فأخبرته ليلى باستغلال إياد لها والضغط عليها بالفيديو الذي صوره مالك لها، وأخذت في مهاجمته بسبب كذبه عليها بمسح الفيديو، واتهمت مالك بأنه كان يريد استغلالها، يحاول مالك تهدئتها وأنه ليس له علاقة بالأمر ولكن تقرر ليلى إنهاء علاقتها معه.

إياد يساوم سلمى بالحصول على أرض الجونة مقابل مسح الفيديو

تذهب سلمى "نيللي كريم" إلى إياد وتحاول تهدئة الوضع بأن يطلب مايريد مقابل أن يقوم إياد بمسح الفيديو، فيطلب منها إياد إقناع كريم باسترجاع أرض الجونة له ويعطيها مهلة حوالي 24 ساعة إما أن تأتي بالأرض أو سيقوم بنشر الفيديو لتشاهد مع متابعيها.

أمير يعترف لكريم بأنه شقيقه

يتقابل أمير مع كريم مرة أخرى فيسأله كريم: "انت مين" يتعجب أمير لأنهما كان قد تقابلا من قبل فيوضح له كريم باكتشافه بأن مازعمه أمير بداية من عزاء والده وصلا إلى بيع أملاكه وأن والد كريم صديق لعائلة أمير جميعه كذب، ويصر كريم على معرفة حقيقة أمير فيضطر الأخير بالاعتراف بأنه شقيق لكريم فينصدم كريم ويتهمه بالكذب مرة أخرى فيخرج له أمير بعض الصور كأدلة على كونه ابن والد كريم، فيسأله كريم عن سبب اعترافه في هذا الوقت ويوضح له أن جميع أملاكه من عرقه هو وليس لوالده شيء فيها وأنه تركه دون شيء، يطلب منه أمير التفكير قليلًا فهو لا يحتاج منه سوى الاعتراف بأنه شقيقه، وأنه يمكنه اللجوء إلى الفنانون لكنه لا يريد أن يحدث ذلك.

سلمى تطلب من كريم المساعدة

تذهب سلمى لكريم لطلب المساعدة زاعما بأنه السبب في كل ماحدث لها، ثم تبدأ في حكي مافعله إياد بها واستغلاله لفيديو ليلى في مقابل بيع كريم أرض الجونة له، وأنها حاولت إعطائه مبلغ من المال لكنها ستعطي جميع أموالها لمصطفى لينهي قضية ملك، فيتهمها بأنه من فعلت كل هذا ولكنها ترفض الاعتراف بأخطائها، وأن أرض الجونة تشكل جميع أملاكه الان ولا يستطيع الاستغناء عنها، تنهي سلمى حديثها معه بأنها لا تريد منه شيء على الإطلاق وتتركه وتذهب بينما ينهمر كريم في البكاء.

كريم يتنازل عن الأرض لاياد مقابل حذف الفيديو

يذهب كريم لمطعم إياد ويسأله عن ماذا يريد ماقبل أن يقوم إياد بحذف الفيديو نهائيًا، فيكرر طلب أرض الجونة، تبدأ بينهم مشاجرات تنتهي ببيع كريم أرض الجونة لاياد وحذف إياد لجميع نسخ الفيديو، على الجانب الآخر توجد ملك عندما تذهب لسلمى المنزل قبل تركه، فتعطيها سلمى ماك طلبه مصطفى من مال وتخبرها بأن تقطع أي صلة بين سلمى ومصطفى وأيضا تقاطعها مدى الحياة.

وتنتهي الحلقة 26 من مسلسل ضد الكسر بمواجهة مايا لإياد بعد أن قررت السفر مرة أخرى، وأخبرته بمعرفة كل شيء عن أفعاله وأنه استغل سفرها في الحصول على جميع أملاكها، وتطلب منه أن يتركها لتسافر ولا تحتاج شيء آخر.