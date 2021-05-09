/630385/مني-عمر-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-عدم-فتح-قصر-ثقافة-التذوق-بالإسكندرية
شددت النائبة مني عمر عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل وعودة دور كل المواقع الثقافية المختلفة، لافتة إلي اعتبار الثقافة والفنون من أهم القوى الناعمة في مواجهة الفكر المتطرف الهدام.
النائبة منى عمر تتقدم بطلب إحاطة
وتقدمت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن بالإسكندرية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، والدكتورة وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، بشأن عدم فتح قصر التذوق بسيدي جابر بالإسكندرية، وعودته لممارسة نشاطه منذ أكثر من أثنى عشر عاما، وذلك بمبرر استكمال اجراءات الحماية المدنية.
منى عمر تشير إلى وجود خلل فى التوزيع الجغرافي
وأشارت النائبة مني عمر عضو مجلس النواب، إلي تقليص عدد المواقع الثقافية بالمدينة وإحداث خلل في التوزيع الجغرافي لهذه المواقع، بما لايتوافق مع الكثافة السكانية بالمدينة ويعتبر معوقا للجهود الثقافية المنشودة.
هذا وقد تم تناول طلب الإحاطة من خلال لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب ووعد المسؤولون بأنه سيتم إعادة فتح قصر الثقافة للجمهور في أقرب وقت ممكن.
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