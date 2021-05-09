الإسماعيلي لـ دوت الخليج: هذا موقف باهر و مجدي من الإنتقال للأهلي

/630386/الإسماعيلي-لـ-تحيا-مصر-هذا-موقف-باهر-و-مجدي-من-الإنتقال-للأهلي

موضحا موقف إيهاب جلال..

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي عن مستقبل باهر المحمدي مع القلعة الصفراء بعدما ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن إنتقال لاعبي الفريق الأول لصفوف النادي الأهلي، مشددا أن الفريق يسير بشكل جيد مع إيهاب جلال المدير الفني للدروايش.

وقال علاء وحيد في تصريحات خاصة لتحيا مصر: " أزمة الإسماعيلي ونجوم المستقبل ستحل بشكل ودي بين الطرفين ، ومن المقرر عقد جلسة خلال الفترة المقبلة بين الناديين للوصول لحل يرضي جميع الأطراف".

وتابع وحيد: " الإسماعيلي أتفق مع نجوم المستقبل على حل الأزمة بعيدا عن وسائل الإعلام وستتم حلها عبر الطرق الودية خلال الفترة المقبلة، وبإذن الله لا يوجد خصم للنقاط من الدروايش".

الإسماعيلي يكشف حقيقة التفاوض مع باهر و مجدي

وعن مفاوضات باهر ومجدي علق وحيد: " أرفض الحديث عن تلك النقطة لأن هذة الأخبار مجرد اجتهادات من بعض السماسرة ووكلاء اللاعبين ، ولكني اؤكد أن تلك الأنباء غير صحيحة ".

ووضح وحيد: " الأندية التي أرتبطت أسمهم بالتفاوض مع لاعبي الإسماعيلي في مكانة متميزة ، ولن يحصلوا على اللاعبين مازالو عائدين من الإصابة ، يجب على ناقلي المعلومات تحري الدقة وأخذها من مصادرها الرسمية ".

وواصل علاء وحيد: " لاعبو الفريق حصلوا على المكافأت الخاصة بالفوز خلال 3 مباريات متتالية ، لكن تظل الأمور المادية هي شئ ثانوي للاعبي الدروايش ، وهدفهم الأساسي هو عودة الفريق لمكانته الطبيعية في مقدمة الدوري الممتاز، والجميع يرى مجهودات اللاعبين وقتالهم داخل أرضية الملعب من أجل القميص الأصفر".

الإسماعيلي يكشف تطورات حالة إيهاب جلال

وأضاف متحدث الدروايش: " إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي يغادر المستشفى غدا بعد الإلتزام ببرتوكول العلاج، ومن المقرر أن يعود لتدريبات الفريق في الوقت القريب بإذن الله ، والجهاز الفني للقلعة الصفراء يؤدي بشكل جيد حتى الأن".

واختتم علاء وحيد: " لا يوجد في الإسماعيلي شئ يعلو فوق ضرورة عودة النادي لمكانته الطبيعية في جدول ترتيب الدوري الممتاز، ونتمنى من جماهير الدروايش مواصلة مساندة الفريق من أجل العودة من جديد في ظل رغبة مجلس الإدارة في عودة الفريق لمقدمة الجدول".