/630390/خبير-لوائح-حكم-تغريم-عبدالله-السعيد-لصالح-الأهلي-غير-معترف-به
أكد محمد بيومي خبر اللوائح، ان انتقال عبد الله السعيد لأهلي جدة السعودي او انتقاله من النادي السعودى لبيراميدز، أمر تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، وليس لجنة التسوية والتحكيم.
أضاف بيومي خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامي مجدي عبد الغني عبر شاشة الشمس، إن مركز التسوية جميع قراراته خطأ، كما إن اتحاد الكرة لا يعترف بمركز التسوية والتحكيم لذلك لا توجد جهة تقوم بتنفيذ قراره.
أضاف خبير اللوائح، إن الحكم الذي حصل عليه الأهلي من لجنة التسوية والتحكيم بتغريم عبد الله السعيد 2 مليون دولار، لن يعتد به، لعدة أسباب أهمها إن الأمر منوط به الاتحاد الدولي لكرة القدم
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