مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 26..أعداء الخديوي يخططون للإنتقام منه

/630387/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-26أعداء-الخديوي-يخططون-للإنتقام-منه

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 26، شهدت محاولات عائلة غزل "ياسمين عبدالعزيز" التقرب منها بعدما كتب عابد تيمور "خالد الصاوي" كل أملاكه وثروته في البنوك بأسمها، وتطلب غزل من زوجها الخديوي "أحمد العوضي" ان تستضيف عائلتها على العشاء في بيتهما فوافق الخديوي، بينما والدها رفض ان يذهب لهم بأعتبار ان زوجها بلطجي ولن يدخل منزله، فضلاً عن غضبه من غزل لأنه يرى انها سبب في موت طليقها عابد بالقهرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 26 التي شهدت أحداث مثيرة بعد انتحار عابد تيمور، وإستمرار عائلة ياسمين عبدالعزيز في طريقتهم القاسية معها.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 26

وعلى جانب آخر، قابل مالك شقيق الخديوي الفتاة المعجب بها واخبرته انها على الرغم من حبها له إلا انها لن تستطيع ان تقابله مرة اخرى بدون علم اهلها فوعدها ان يذهب لأهلها ويطلب يديها منهم، لتفتح الموضوع مع والدتها وتخبرها بما قاله لها ووصتها ان لا تحكي لشقيقها محمود الرحاوي، ولكن فعلت والدتها عكس ذلك واخبرته ولحسن حظها عندما كانت والدتها على وشك ان تبلغ شقيقها بأسمه حتى جاء لرحاوي هاتف من ظابط صديقه ليترك والدته ويوعدها انه سيفتح معها الموضوع مرة اخرى.

اجتمع الخديوي مع رجاله للقيام بعملية جديدة وأثناء التخطيط خرج حمزاوي احد رجاله عن صمته وسأل الخديوي عن سبب عدم الثقة فيهم وتخوينهم منذ فترة، فأكد الخديوي على كلامه وانه بالفعل يشك فيهم لانه يعلم ان من بين رجالته خائن، وتوعد لهم إذا عرف من هو فلن يتركه حتى يقبض روحه.

وقع شجار بين حمزاوي ومينا لأن حمزاوي اعتقد أن مينا السبب وراء تخوين الخديوي ليهم، وحذره بأن يتوقف عن كلامه ضدهم مع الخديوي وطلب منه ان يحاول ان يجعل الخديوي يكسب ثقته مرة أخرى، ومن الناحية الاخرى انضم حمزاوي لرفعت الذهبي "خالد سرحان" وابو خاطر للإتفاق على الإنتقام من الخديوي.

أخذ الخديوي اولاده من منزل طليقته قدرية "دينا فؤاد" بعدما قام زوجها رفعت الذهبي بضرب ابن الخديوي، وذهب بهم إلى فيلته للعيش مع زوجته غزل، ولكن قدرية لم توافق بهذا الأمر وكالبت بأخذ اولادها إلا ان الخديوي اخبرها انهم لن يخرجوا من بيته ولن تأخذهم إلا بالقانون.

وانتهى مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 26، بإجتماع بين رفعت الذهبي وأبو خاطر وحمزاوي ليتفقوا على قتل احد من عائلة الخديوي ليتحسر عليهم ثم ينتقموا منه بعد ذلك، ووضعوا قائمة من الأسماء التي يريدون حرق القلب الخديوي عليهم، وكان من بينهم زوجته غزل، شقيقة مالك، وابناؤه.