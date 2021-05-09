/630389/مفاجأت-في-قائمة-الأهلي-لمواجهة-الزمالك-في-القمة-122

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز على ملعب القاهرة الدولي بالقمة 122.

وتقام المباراة بين الأهلي و الزمالك بالقمة 122في تمام التاسعة و النصف من مساء الأثنين على ملعب القاهرة الدولي ، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز. قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي: حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير . الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون. خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر. الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا. تشكيل الأهلي و الزمالك في الدوري من المفترض أن يدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات خط الهجوم: محمد شريف. فيما من المقرر أن يدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي. خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا. خط الهجوم : حميد أحداد. يذكر أن أخر مباراة جمعت الفريقين أننتهت بفوز الأحمر على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي بأقدام مهاجم الفريق محمد شريف .

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