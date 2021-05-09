مسلسل ضل راجل الحلقة 27..وفاة والد محمود عبدالمغني وهروب ياسر جلال

/630391/مسلسل-ضل-راجل-الحلقة-27وفاة-والد-محمود-عبدالمغني-وهروب-ياسر-جلال

مسلسل ضل راجل حلقة 27، استهلت الأحداث باسترجاع جلال -ياسر جلال- لقوته بعد أن أطلق عمرو -محمد عادل- النيران عليه، حيث ضربه الأخير أثناء محاولته لأخذ فيديو الحادث وعقد الزواج من ملابسه وتمكن من الهروب بهما وهو مصاب في ظهره.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 27، التي شهدت تسارع أبطال المسلسل للحصول على عقد زواج رنا رئيس من محمد يسري وفيديو الحادث التي تعرضت له.

محمد يسري يحول إلى النيابه بسبب رنا رئيس

حقق رئيس المباحث يوسف -محمود عبد المغني- مع هيثم -محمد عادل حول اتهام شهد -رنا رئيس- له باختطاف ابنتها، فأنكر الأخير ذلك في حضور خليل والده زوجته والمحامي، فأمر بحبسه حتى يعرض على النيابة.

ياسر جلال يستنجد بنور اللبنانية بعد إطلاق النيران عليه

تسلل القلق إلى قلب شهد بسبب اختفاء والدها وعدم علمها بمكان إقامته، وعلى الجانب الآخر استغاث جلال بالطبيبة نور بعدما خرج من منزل عمرو وطلب أن تأتي له، وعندما رأت حالته نقلت على الفور إلى المشفى وقبل دخوله إلى غرفة العمليات طلب منه ملك أن تأني له بالضابط يوسف.

وفاة والد محمود عبد المغني

أثناء تواجد يوسف في مكتبه مشغولًا في مكالمة على هاتفه الخاص تلقى صديقه الذي يجلس معه مكالمة على هاتف العمل أُخبر فيها أن والدة يوسف توفى، وعندما أخبر الأخير وقع عليه الخبر كالصاعقة.

محمد عادل يخطط لسرقة فيديو الحادث مرة ثانية

تلقى عمرو مكالمة من عزيز مدير المشفى، أخبره فيها أن جلال يتلقى علاجه هناك بعد إصابته برصاصة وأن الطبيبة ملك أخبرته أن يبلغ الشرطة، فطلب منه الأخير أن لا يفعل ذلك حتى يأتي رجله ويأخذوا الفيديو وعقد الزواج من المتعلقات الشخصية بجلال، فاستعجله الأخير لأن في ورطة بسبب إلحاح ملك عليه بالإبلاغ، وأثناء حديثهما سمعتهما الأخيرة وكشفت خطتهم.

نور اللبنانية تكشف خطة محمد عادل وتحبطها

بعد أن علمت ملك بخطة عزيز وعمرو، أخرجت جلال من المشفى بواسطة الدكتور أحمد، واستلقا سويًا السيارة وحاولت الأخيرة أن تتحدث إلى الضابط يوسف لكنه لم يجيب، ومن ثم اتجها إلى الفندق الذي يقيم فيه بوسط البلد.

خطة محمد عادل تبوء بالفشل بسبب نور اللبنانية

وعلى الجانب الآخر اتجه رجال عمرو إلى المشفى لتنفيذ خطته لكنهم لم يجدوا جلال وعندما علم عمرو بذلك طلب من عزيز أن يبحث عن ملك في منزل عمتها، فأخبرتهم الأخيرة أنها سافرت بالاتفاق مع ابنة أخيها.

محمود عبد المغني ينهار بعد وفاة والده

وفي مشهد سيطر عليه أجواء الحزن، صلى يوسف صلاة الجنازة على والده في حضور أصدقائه بالعمل، وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير وهو منهارًا من البكاء، ومن الناحية الأخرى طلبت الطبية ملك من صاحب الفندق أن يأتي لها بحقيبتها من السيارة ويجلب لها بعض الأشياء الطبية من الصيدلية اللازمة لحالة جلال.

نور اللبنانية تكشف سبب إصابة ياسر جلال

أثناء تواجد ملك مع جلال وهى تضمد جراحه، فحصت الحقيبة الخاصة بمتعلقاته الشخصية واكتشفت حصوله على عقد زواج شهد من هيثم فضلًا عن وجود فلاشة حادث الفيديو، لتنتهي بذلك أحداث الحلقة 27 من مسلسل ضل راجل.