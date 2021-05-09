مصر تدين الحادث الإرهابى الذى وقع بالقرب من مدرسة بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازى إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا العملية الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

هذا، وتُعرب مصر عن وقوفها مع أفغانستان الصديقة فى هذا الظرف الأليم، وتؤكد مجددًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.