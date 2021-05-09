هند جاد: ليلة القدر فرصة لصفاء النفوس والنبل والعودة إلى الإنسانية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هند جاد رئيس مؤسسة بيت العرب، إننا يجب أن نستلهم كل المعانى الإنسانية الجميلة من ليلة القدر، وأولها ألا يقتصر الدعاء على الأمنيات الفردية، ولكن يتجاوزه إلى الدعاء للمصريين، ولجميع الشعوب، بأن يخفف من مصابهم فى ظل جائحة كورونا.





وأضافت هند جاد: "إنها ليلة لصفاء النفوس، وللتجرد، والكرم، والعطف، والنبل، وأن يعود الإنسان إلى إنسانيته حتى يصبح قريباً من ربه. إنها ليلة خير من ألف شهر". وأكدت أننا "فى أمسّ الحاجة إلى أن نتذكر دائماً فى لحظات صفائنا ما يحتاجه أقرباؤنا وأصدقاؤنا وجيراننا، سواء فى الشارع، أو الحى أو المدينة أو البلد، أو حتى البلدان المجاورة والبعيدة، نحتاج إلى أن نسمو فوق الصغائر ليصبح صوتنا مسموعاً فى السماء".

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