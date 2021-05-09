- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وكانت أولى الفاعليات مساء أمس فى الصوت والضوء، حيث استمعت العائلة إلى تاريخ الحضارة المصرية.
وكان فى استقبال العائلة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب عماد خليل والنائبة أميرة العادلى، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ.
كما اطمأن نواب التنسيقية على صحة السيدة جلوريا ورحلتها إلى مصر، متمنين لها رحلة سعيدة.
وعلق داستن فيتال، والذى يعمل مدرسا للتاريخ، عن سعادته بعرض الصوت والضوء، معربا عن شكره للتنسيقية وما قدمته من اهتمام ورعاية لعائلته منذ بداية الرحلة من مطار نيورك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. تنسيقية شباب الأحزاب ترافق ضيوف مصر فى «الصوت والضوء» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.