صور .. تنسيقية شباب الأحزاب ترافق ضيوف مصر فى «الصوت والضوء»

جدة - نرمين السيد - وكانت أولى الفاعليات مساء أمس فى الصوت والضوء، حيث استمعت العائلة إلى تاريخ الحضارة المصرية.

وكان فى استقبال العائلة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب عماد خليل والنائبة أميرة العادلى، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ.

كما اطمأن نواب التنسيقية على صحة السيدة جلوريا ورحلتها إلى مصر، متمنين لها رحلة سعيدة.

وعلق داستن فيتال، والذى يعمل مدرسا للتاريخ، عن سعادته بعرض الصوت والضوء، معربا عن شكره للتنسيقية وما قدمته من اهتمام ورعاية لعائلته منذ بداية الرحلة من مطار نيورك.