خروج قطار قادم من القاهرة لأسوان عن القضبان بمدينة العياط (صور)

خرج قطار رقم 1014 الروسي القادم من القاهرة والمتجه إلى أسوان عن القضبان عند قرية كفر بركات بمدينة العياط دون إصابات. وأظهرت الصور الأولية عربات القطار وهي خارجة عن السكة الحديد، وتجمع عدد كبير من الأهالي في محيط الحادث.

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