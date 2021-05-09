/630388/كارتيرون-يعلن-قائمة-الزمالك-لمواجهة-الأهلي-في-القمة-122

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدوري .

قائمة الزمالك لمباراة القمة أمام الأهلي وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد. خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز . خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي . قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي: حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير . الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون. خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر. الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا. تشكيل الأهلي و الزمالك في الدوري من المفترض أن يدخل الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات خط الهجوم: محمد شريف.

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