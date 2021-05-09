وكيل باتشيكو لـ مسئول الزمالك: «صبرنا نفذ»

أكد شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن المدرب تسلم إيميل رسمي من الزمالك في وقت سابق بحصوله على كافة مستحقاته المتأخرة.

وقال فاروق في تصريحات عبر برنامج :"ملعب البلدوزر"،" الإيميل واضح بأن المدرب سيحصل على مستحقاته كاملة وباتشيكو انتظر لفترة طويلة لكن دون رد من الزمالك".

وواصل :"طارق حشيش حضر لفندق باتشيكو بعد فسخ العقد وأبلغه بنفس الأمر لكن المدرب لم يحصل على أي شيء".

وأضاف :"باتشيكو لم يرسل أي إنذار طوال تواجده في الزمالك رغم تأخر مستحقاته مراعاة لظروف النادي".

وأشار إلى أن قيمة المستحقات المتأخرة له ما بين ٥٠٠ إلى ٦٠٠ ألف دولار لكن طلبه بالحصول على مليون ونصف دولار لرؤية الجانب القانوني الخاص به”.

قرار الفيفا علي شكو باتشيكو

وواصل: “أن الفيفا سيرسل خطاب رسمي للزمالك للرد على شكوى المدرب”.

واكمل: “أن الأزمة من الممكن أن يتم حلها مع إدارة الزمالك والمدرب لا مشكلة له لكن العقبة أن مسئولي الزمالك لم يردوا نهائيا على المدرب”.

وأختتم: “ باتشيكو متمسك بالحصول على مستحقاته كاملة من الزمالك وفكرة التنازل عن أي مبلغ أمر مرفوض وأشار إلى أن الزمالك مع باتشيكو كان وضعه الدفاعي أفضل مما كان عليه الفريق في الوقت الحالي وهو ما يحسب للمدرب البرتغالي”.

قائمة الأهلي أمام الزمالك

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز على ملعب القاهرة الدولي بالقمة 122.

في حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .

في الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.

في خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.

في الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.