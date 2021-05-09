/630396/رسالة-مؤثرة-من-صلاح-عبدالله-بسبب-أعماله-في-رمضان-2021

كشف الفنان صلاح عبد الله، عن المشاعر التي تنتابه حينما يرى نفسه على الشاشة بعدما تقدم في العمر، ليوجه رسالة خاصة لصناع الدراما المصرية.

دوت الخليج يرصد رسالة ومشاعر الفنان القدير صلاح عبدالله التي دونها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

رسالة مؤثرة من الفنان صلاح عبد الله

كتب الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: "لما بشوف حركتي ومشيتي في الشاشة بتصعب عليا نفسي قوي بس مابسكتلهاش وبقولها نحمد ربنا قوي قوي إلى ما لا نهاية على مانحن فيه”.

وتابع: “ولسه يانفسي قادر أصلب طولي وأشتغل فشكرًا من الأعماق لكل من أستعان بي للعمل رغم هذه الظروف ملتمسًا العذر والله لكل من إستبعدني بسببها #فركش_تصوير_والحمدلله أما #فركش_حياة_بيدالله بيد الله وحده".

أعمال صلاح عبدالله في رمضان 2021

دخل الفنان صلاح عبد الله بكل طاقته في ماراثون مسلسلات رمضان 2021 ليخوضها بـ 4 شخصيات مختلفة في كلًا من مسلسل قصر النيل"، الذي يقدم من خلاله شخصية محامى العائلة، ومشاركته في مسلسل هجمة مرتدة للفنان أحمد عز الذى يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

يظهر “عبد الله” في مسلسل "بنت السلطان" بطولة الفنانة روجينا، كضيف شرف خلال الأحداث، ولكنه دورًا شيقًا ومختلف عن أدوراه العديدة التي انفرد بها على مدار مسيرته الفنية، فضلًا عن دوره في مسلسل فارس بلا جواز بطولة الفنان مصطفى قمر.